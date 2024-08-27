Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 610 100 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 серпня 2024, 8:20
Втрати ворога за 26 серпня: 1 280 російських окупантів, 12 танків, 120 БПЛА та 103 ракети
Втрати ворога
- особового складу — близько 610100 (+1280) осіб,
- танків — 8563 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 16667 (+19) од,
- артилерійських систем — 17495 (+52) од,
- РСЗВ — 1173 (+1) од,
- засоби ППО — 937 (+0) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14254 (+120),
- крилаті ракети — 2547 (+103),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка — 2944 (+3)
Джерело: Мінфін
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