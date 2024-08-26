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26 серпня 2024, 19:37

Ціна нафти Brent вперше за 10 днів перевищила $80 за барель

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE зросла на 2,3% і піднялася до $80,81 за барель на 13:47 МСК. Нафта Brent торгується понад $80 за барель уперше з 16 серпня 2024 року. Про це пише investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE зросла на 2,3% і піднялася до $80,81 за барель на 13:47 МСК.

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Контракт на сорт нафти WTI з постачанням у жовтні подорожчав на 2,3%, до $76,7 за барель.

Котирування підскочили після новин про зупинку видобутку та експорту нафти зі Східної Лівії, повідомляє Bloomberg. Цей захід зачіпає всі родовища, термінали та нафтові підприємства.

Ціни на нафту також зростають через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters. У неділю Ізраїль та «Хезболла» обмінялися ракетними залпами та авіаударами, що викликало побоювання з приводу можливих перебоїв із постачанням нафти у разі ескалації конфлікту, повідомило агентство.

Джерело: Мінфін
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