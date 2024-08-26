В НБУ хочуть змінити процес погодження керівників націоналізованих банків

Національний банк запустив громадське обговорення змін до положення про ліцензування банків, спрямовані на встановлення єдиних підходів до погодження керівників державних банків. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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НБУ прагне уніфікувати процедуру погодження керівників держбанків. Зміни стосуватимуться керівників банків, що були виведені з ринку за участі держави, при їх першому переобранні або перепризначенні після набуття банком статусу державного.

Громадське обговорення триватиме до 4 вересня. Національний банк опублікував проект постанови, порівняльну таблицю змін та аналіз впливу проекту для ознайомлення.