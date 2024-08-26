Національний банк запустив громадське обговорення змін до положення про ліцензування банків, спрямовані на встановлення єдиних підходів до погодження керівників державних банків. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
26 серпня 2024, 19:05
В НБУ хочуть змінити процес погодження керівників націоналізованих банків
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НБУ прагне уніфікувати процедуру погодження керівників держбанків. Зміни стосуватимуться керівників банків, що були виведені з ринку за участі держави, при їх першому переобранні або перепризначенні після набуття банком статусу державного.
Громадське обговорення триватиме до 4 вересня. Національний банк опублікував проект постанови, порівняльну таблицю змін та аналіз впливу проекту для ознайомлення.
Джерело: Мінфін
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