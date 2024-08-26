Курс валют на вечір 26 серпня: долар зріс на міжбанку на 8 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 26 серпня Закриття 26 серпня Зміни долар 41,29/41,31 41,37/41,39 8/8 євро 46,16/46,18 46,18/46,19 2/1

Коментар «Мінфіну»

Через технічні збої на платформі Bloomberg, банки та НБУ проводили угоди через Refinitiv. Лише на кінець торгової сесії почав працювати Bloomberg.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,55 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,30 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 46,00−46,17 грн.

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