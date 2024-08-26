Мобільний паспортний сервіс у тестовому режимі запрацював в іспанському місті Барселона. Про це йдеться на сайті ДП «Документ».
26 серпня 2024, 16:15
Українці зможуть оформити паспорт та інші документи у Барселоні
Які послуги надаються
У спеціально облаштованих мікроавтобусах українці можуть оформити або обміняти ID-картку чи закордонний паспорт. У тому числі через втрату, викрадення, закінчення терміну дії, зміну інформації тощо.
Для оформлення нових документів слід звертатись за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Барселона.
Графік роботи
З понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. У період тестування системи послуги надаються у порядку живої черги.
Джерело: Мінфін
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