Українці зможуть оформити паспорт та інші документи у Барселоні

Мобільний паспортний сервіс у тестовому режимі запрацював в іспанському місті Барселона. Про це йдеться на сайті ДП «Документ».

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Які послуги надаються

У спеціально облаштованих мікроавтобусах українці можуть оформити або обміняти ID-картку чи закордонний паспорт. У тому числі через втрату, викрадення, закінчення терміну дії, зміну інформації тощо.

Для оформлення нових документів слід звертатись за адресою: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Барселона.

Графік роботи

З понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. У період тестування системи послуги надаються у порядку живої черги.