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26 серпня 2024, 15:36

Uber оштрафований у Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних у США

Американська Uber Technologies, що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, оштрафована в Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних про європейських водіїв у США, пише MarketWatch.

Американська Uber Technologies, що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, оштрафована в Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних про європейських водіїв у США, пише MarketWatch.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоНідерландська служба із захисту даних (Dutch Data Protection Authority, DPA) повідомила, що компанія порушила Загальний регламент ЄС із захисту персональних даних, зберігаючи інформацію про водіїв із Європи на серверах у США.
Фото: pixabay

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Що відомо

Нідерландська служба із захисту даних (Dutch Data Protection Authority, DPA) повідомила, що компанія порушила Загальний регламент ЄС із захисту персональних даних, зберігаючи інформацію про водіїв із Європи на серверах у США.

Дані включають банківські реквізити, фото та документи, що засвідчують особу, а в окремих випадках — довідки про судимості та медичні дані.

Скаргу про порушення подали водії у Франції, а штраф виписано у Нідерландах, оскільки тут розташована європейська штаб-квартира компанії.

Uber планує оскаржити штраф.

Акції Uber дорожчають на 0,4% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії збільшилася на 21% до $156,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 серпня 2024, 18:32
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Зато в Украине «Убер» в «чеколяде»!!!
Напомню. уже 24 февраля 2022 года, тот же «Болт» стал передавать свои авто для эвакуации населения! «Уклон» перевозил и ТРО и грузы для ВСУ, принимал активное участие в эвакуации в г Ирпень и Буча!
А что делал «Убер»? А убер уже в обед закрыл «приложение» и прекратил работу в Украине.

Ну и мало кто знает об «особых» отношениях этой конторы и «рехформированого» Привата…
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