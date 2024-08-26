Американська Uber Technologies, що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, оштрафована в Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних про європейських водіїв у США, пише MarketWatch.
Uber оштрафований у Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних у США
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Що відомо
Нідерландська служба із захисту даних (Dutch Data Protection Authority, DPA) повідомила, що компанія порушила Загальний регламент ЄС із захисту персональних даних, зберігаючи інформацію про водіїв із Європи на серверах у США.
Дані включають банківські реквізити, фото та документи, що засвідчують особу, а в окремих випадках — довідки про судимості та медичні дані.
Скаргу про порушення подали водії у Франції, а штраф виписано у Нідерландах, оскільки тут розташована європейська штаб-квартира компанії.
Uber планує оскаржити штраф.
Акції Uber дорожчають на 0,4% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії збільшилася на 21% до $156,1 млрд.
Коментарі - 1
Напомню. уже 24 февраля 2022 года, тот же «Болт» стал передавать свои авто для эвакуации населения! «Уклон» перевозил и ТРО и грузы для ВСУ, принимал активное участие в эвакуации в г Ирпень и Буча!
А что делал «Убер»? А убер уже в обед закрыл «приложение» и прекратил работу в Украине.
Ну и мало кто знает об «особых» отношениях этой конторы и «рехформированого» Привата…