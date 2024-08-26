Uber оштрафований у Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних у США

Американська Uber Technologies, що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, оштрафована в Нідерландах на 290 млн євро за передачу даних про європейських водіїв у США, пише MarketWatch.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Нідерландська служба із захисту даних (Dutch Data Protection Authority, DPA) повідомила, що компанія порушила Загальний регламент ЄС із захисту персональних даних, зберігаючи інформацію про водіїв із Європи на серверах у США.

Дані включають банківські реквізити, фото та документи, що засвідчують особу, а в окремих випадках — довідки про судимості та медичні дані.

Скаргу про порушення подали водії у Франції, а штраф виписано у Нідерландах, оскільки тут розташована європейська штаб-квартира компанії.

Uber планує оскаржити штраф.

Акції Uber дорожчають на 0,4% на попередніх торгах у понеділок. З початку року капіталізація компанії збільшилася на 21% до $156,1 млрд.