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26 серпня 2024, 14:38

Український процесинговий центр запустив першу в Україні платформу Open Banking

Український процесинговий центр (UPC) повідомив про запуск першої в Україні платформи Open Banking, яка надасть нові можливості банкам та платіжним сервіс-провайдерам. Про це розповів Ігор Горін, керівник зі стратегічного розвитку в UPC, передає FinTechInsider.

Український процесинговий центр (UPC) повідомив про запуск першої в Україні платформи Open Banking, яка надасть нові можливості банкам та платіжним сервіс-провайдерам.

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Платформа UPC Open Banking має на меті створити єдине технологічне середовище, де банки та платіжні сервіси можуть інтегрувати свої рішення та надавати клієнтам найкращий сервіс. Клієнти, в свою чергу, отримають доступ до широкого спектру фінансових послуг та зможуть контролювати свої фінанси через єдиний інтерфейс, що значно спростить управління рахунками та фінансовими операціями.

Зацікавлені сторони отримають доступ до спеціального порталу для розробників, де знайдуть детальну документацію тестування. Цей портал стане ключовим інструментом для інтеграції та тестування рішень на платформі Open Banking.

В компанії повідомили, що UPC активно співпрацює з Національним банком та банківською спільнотою для створення єдиного API, що значно підвищить ефективність роботи фінансових установ і якість обслуговування клієнтів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Gosha Bendera
Gosha Bendera
26 серпня 2024, 14:45
#
Як це буде працювати?
+
0
Три літри
Три літри
26 серпня 2024, 16:10
#
Довго розповідати, простіше погуглити що таке OpenBanking в ЄС.

Підхід УПЦ в тому щоб надати банкам готове рішення, замість того коли кожний банк розробляє свою власну імплементацію .
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