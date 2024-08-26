Український процесинговий центр запустив першу в Україні платформу Open Banking

Український процесинговий центр (UPC) повідомив про запуск першої в Україні платформи Open Banking, яка надасть нові можливості банкам та платіжним сервіс-провайдерам. Про це розповів Ігор Горін, керівник зі стратегічного розвитку в UPC, передає FinTechInsider.

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Платформа UPC Open Banking має на меті створити єдине технологічне середовище, де банки та платіжні сервіси можуть інтегрувати свої рішення та надавати клієнтам найкращий сервіс. Клієнти, в свою чергу, отримають доступ до широкого спектру фінансових послуг та зможуть контролювати свої фінанси через єдиний інтерфейс, що значно спростить управління рахунками та фінансовими операціями.

Зацікавлені сторони отримають доступ до спеціального порталу для розробників, де знайдуть детальну документацію тестування. Цей портал стане ключовим інструментом для інтеграції та тестування рішень на платформі Open Banking.

В компанії повідомили, що UPC активно співпрацює з Національним банком та банківською спільнотою для створення єдиного API, що значно підвищить ефективність роботи фінансових установ і якість обслуговування клієнтів.