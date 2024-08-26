Акції японських фармацевтичних компаній випередили індексу Topix

З початку липня до минулого тижня акції фармацевтичних компаній зросли на 10%, випереджаючи всі 33 сектори індексу Topix. Про це пише Bloomberg.

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Акції фармацевтичних компаній відновилися до рекордних максимумів після недавнього падіння японських акцій, що вказує на зростання попиту інвесторів на захисні активи на тлі побоювань щодо уповільнення світової економіки.

Фармацевтичний індекс став першим і наразі єдиним сектором, що досяг нового піка після падіння японського фондового ринку. З початку липня до минулого тижня акції фармацевтичних компаній зросли на 10%, випереджаючи всі 33 сектори індексу Topix. У першій половині року цей сектор посідав лише 18-те місце за результативністю.

Фармацевтична галузь традиційно вважається менш вразливою до економічних спадів, і компанії, що виробляють ліки за межами Японії, також показали гарні результати, оскільки інвестори стають більш обережними.