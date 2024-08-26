Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за серпень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 63,5 млрд грн. Про це йдеться у даних фонду.
26 серпня 2024, 12:52
Пенсійний фонд профінансував пенсії за серпень на 63,5 млрд грн
Скільки профінансовано
- на виплату житлових субсидій та пільг — 1336,0 млн грн;
- на страхові виплати — 2432,6 млн грн,
в т. ч.на оплату лікарняних — 1271,9 млн грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
а суммы выплат растут…