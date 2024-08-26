Deutsche Bank уклав мирову угоду з більшістю акціонерів Postbank

Deutsche Bank уклав мирову угоду з більшою частиною позивачів у справі, пов’язаній з претензіями з приводу недооцінки вартості придбання Postbank понад десять років тому. У рамках врегулювання банк запропонував виплату 31 євро за акцію, що було прийнято 60% позивачами. Про це пише FinTechInsider.

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Як зазначається у релізі банку, Deutsche Bank досяг домовленостей з понад 80 позивачами, які представляють більшість від загальної кількості позовів у судовому процесі. Крім того, зазначається, що серед позивачів, які погодилися на мирову угоду, є також один з найбільших індивідуальних позивачів у провадженні, на якого припадає третина всіх позовів.

Очікується, що мирова угода, укладена на момент оголошення, поглине приблизно 45% загальних резервів, які були зарезервовані для позивачів, охоплених цими угодами. З іншого боку, решта резервів, пов’язаних з цими конкретними позивачами, буде вивільнена.

Deutsche Bank прогнозує, що це матиме позитивний вплив на його прибуток до оподаткування у третьому кварталі 2024 року в розмірі майже €430 млн. Крім того, якщо банк укладе мирові угоди з іншими позивачами, це може мати додатковий позитивний вплив на загальний обсяг сформованих резервів на покриття судових витрат.

Справа проти Deutsche Bank почалася понад десять років тому, коли низка інституційних і приватних інвесторів звинуватила банк у недоплаті за Postbank. Попри досягнуту угоду, частина позовів залишається неврегульованою.