Понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на 6 серпня 2024 року, за даними Міністерства юстиції. Боржниками виявилися майже 2 тис. компаній. Найбільше таких бізнесів на Сумщині, найменше — у Чернівецькій області. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.
В Україні нарахували понад 34 тисячі боргів по зарплаті. Де найбільша заборгованість — Опендатабот
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Ситуація з боргами
Боргів поменшало на початку повномасштабної, але вже цьогоріч нових проваджень відкрито більше, аніж за весь 2023 рік.
Найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році — 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість почала зростати: +6.6% за рік. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік.
Де найбільше заборгували
1 872 компанії, які заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині — 5,6 тис. проваджень або 16.4% від загальної кількості.
Наслідує Київ із показником у 3,4 тис. боргів по зарплаті (9.8%). Трійку замикає Дніпропетровщина — 2,2 тис. або 6.6%.
Варто зазначити, що у майже 3 тисячах проваджень регіон не визначено.
Які компанії заборгували
Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства — понад 11 та 9 тис. проваджень або 33.8% та 28.8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці ТОВ — 4,9 тис. або 14.2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12.5% та 4.3% усіх боргів.
Варто зазначити, що на різноманітні дочірні підприємства Облавтодора загалом припадає 9.7% від загальної кількості боргів по зарплатах: 3,3 тис. проваджень.
Більше наразі заборгували своїм працівникам лише у Сумському машинобудівному науково-виробничому об'єднанні — 4 071 проваджень або 11.8% від загальної кількості.
Найбільш затятими боржниками серед українських компаній є:
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