Курс валют на 26 серпня: долар та євро дорожчають

У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та подорожчав на 5 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу додало 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 2 копійки, а у продажу додав 5 копійок. Євро подорожчало на 9 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,70 грн, а продають за 46,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,51, євро — 46,00−46,23 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,29−41,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,16−46,18 грн/євро.

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