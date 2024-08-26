26 серпня в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
26 серпня 2024, 8:49
Укренерго 26 серпня не планує застосовувати графіки відключень
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Графіки відключень
«26 серпня застосування відключень не прогнозуються. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — зазначили у компанії.
В «Укренерго» закликали українців ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 23:00, а потужними електроприладами користуватись з 10:00 до 16:00.
Джерело: Мінфін
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