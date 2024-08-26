Укренерго 26 серпня не планує застосовувати графіки відключень

26 серпня в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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Графіки відключень

«26 серпня застосування відключень не прогнозуються. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — зазначили у компанії.

В «Укренерго» закликали українців ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 23:00, а потужними електроприладами користуватись з 10:00 до 16:00.