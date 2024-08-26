Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 140 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 608 820 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 25 серпня: 1 140 російських окупантів, 4 танки та 39 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 608 820 (+1140) осіб,
- танків — 8551 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16648 (+17) од,
- артилерійських систем — 17443 (+47) од,
- РСЗВ — 1172 (+1) од,
- засоби ППО — 937 (+1) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14134 (+39),
- крилаті ракети — 2444 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23555 (+80) од,
- спеціальна техніка — 2941 (+13)
Джерело: Мінфін
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