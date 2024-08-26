Японський виробник мікрочіпів Kioxia Holdings Corp. подав документи на первинне розміщення акцій на Токійській фондовій біржі, найбільше цього року. Про це пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.
Японська Kioxia планує найбільше IPO у Токіо з початку року
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Що відомо
За словами джерел, Kioxia — колишній підрозділ Toshiba з випуску чіпів пам'яті — розраховує залучити щонайменше $500 млн і отримати оцінку вартості понад 1,5 трлн єн ($10 млрд). Розміщення може відбутися вже у жовтні.
Kioxia є третім за величиною виробником чіпів пам'яті у світі, поступаючись лише південнокорейським Samsung та SK Group. Фонд прямих інвестицій Bain Capital викупив 56% частку у компанії в 2018 році, оцінивши весь бізнес у $18 млрд.
Bain Capital планував IPO компанії ще у 2020 році, але цим планам завадила пандемія коронавірусу та напружені відносини між США та Китаєм, пише FT.
Потім компанія розглядала можливість злиття з американською Western Digital, але переговори завершилися безрезультатно.
Чистий прибуток Kioxia у квітні-червні склав рекордні для компанії 70 млрд ієн ($479 млн). При капіталізації в 1,5 трлн ієн ринкова вартість фірми перевищуватиме її річний прибуток приблизно в п'ять разів, тоді як для конкурентів Samsung і Western Digital цей показник удвічі вищий.
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