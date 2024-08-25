США готові запровадити санкції проти країн, які дозволяють російським банкам відкривати філії — FT

США попереджають країни, які торгують з росією, що їм загрожують додаткові санкції, якщо вони дозволять російським банкам створювати місцеві відділення для фінансування поставок товарів для російського ВПК. Про це повідомляє Financial Times.

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Цей крок спрямований на те, щоб закрити обхідні шляхи, які росія використовувала для обходу санкцій, зокрема шляхом пошуку прихованих засобів для оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї для її вторгнення в Україну.

Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів США, сказав Financial Times, що тепер Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволили російським банкам відкривати філії у своїй юрисдикції, щоб уникнути санкцій Заходу — навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

«Ми переслідуватимемо філію, яку вони створюють, а також інші організації та компанії у вашій юрисдикції, які працюють з ними», — сказав Адейемо.

У в грудні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена видала указ, згідно з яким іноземні фінансові установи були попереджені, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій. Причиною цього може бути здійснення або сприяння транзакціям, пов'язаних з російським ВПК.

Заступник міністра фінансів США зазначив, що США переміщують свою увагу на менші банки в нових країнах після того, як попередній цикл тиску спонукав великих кредиторів у таких країнах, як Китай, Туреччина та ОАЕ, відмовитися від російських контрагентів.