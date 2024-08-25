НБУ презентував нові пам'ятні монети «Пльонтанізм» (фото)

Національний банк представив нові пам'ятні монети «Пльонтанізм», присвячені унікальній техніці живопису українського художника сучасності Івана Марчука. Вони продовжують серію «Українська спадщина». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Захід відбувся в межах персональної виставки українського митця «Іван Марчук. Космічна містерія життя», що триває в Музеї історії міста Києва.

Дизайн монет

Для дизайну пам’ятних монет «Пльонтанізм» використано фрагмент картини «Пробудження», створеної Марчуком у 1992 році.

Мотивом дизайну аверсу срібної монети стало коло, що асоціативно нагадує сонце як символ джерела життя, енергії та розвитку. Аверс монети з нейзильберу повторює загальну стилізовану композицію аверсу срібної монети.

На реверсі обох монет зображено образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України. Обидві пам’ятні монети оздоблені кольоровим друком (тамподрук) та патинуванням.

Характеристики

Монета номіналом 10 грн виготовлена зі срібла 925 проби:

категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед»,

маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г,

діаметр — 38,6 мм,

тираж — до 7 500 штук.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу:

категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед»,

маса — 16,5 г,

діаметр — 35,0 мм,

тираж — до 75 000 штук.

Де придбати

Придбати пам’ятні монети «Пльонтанізм» з нейзильберу можна буде з 26 серпня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках-дистриб'юторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) в міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 30 тис. шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 20 тис. шт.

Інформація про реалізацію пам’ятних монет зі срібла буде опублікована на сайті інтернет-магазину НБУ.