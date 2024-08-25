Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 607 680 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 серпня 2024, 9:00
Втрати ворога за 24 серпня: 1 190 російських окупантів, 5 танків та 31 БПЛА
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 607680 (+1190) осіб,
- танків — 8547 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16631 (+11) од,
- артилерійських систем — 17396 (+47) од,
- РСЗВ — 1171 (+2) од,
- засоби ППО — 936 (+1) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14095 (+31),
- крилаті ракети — 2444 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23475 (+92) од,
- спеціальна техніка — 2928 (+17).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі