Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 606 490 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 серпня 2024, 9:01
Втрати ворога за 23 серпня: 1 160 російських окупантів, 9 танків, 2 ракети та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 606490 (+1160) осіб,
- танків — 8542 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 16620 (+21) од,
- артилерійських систем — 17349 (+42) од,
- РСЗВ — 1169 (+2) од,
- засоби ППО — 935 (+3) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14064 (+39),
- крилаті ракети — 2444 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23383 (+54) од,
- спеціальна техніка — 2911 (+1).
Джерело: Мінфін
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