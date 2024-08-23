До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
23 серпня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 23 серпня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 23 серпня
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Закриття 23 серпня
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Зміни
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41,17/41,21
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41,29/41,31
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12 /10
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45,83/45,86
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45,88/45,89
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5/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,11−41,50 грн. Євро купують за 45,65 грн, а продають за 46,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,91−46,12 грн.
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Джерело: Мінфін
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