Укренерго придбало 500 МВт швидких резервів на п’ять років

НЕК «Укренерго» провела другий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на 5 років. За їх результатами компанія придбала 500 МВт швидких резервів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що всі учасники аукціону — 35 компаній — стали переможцями. З пропозицій, які перемогли, — 41 одиниця генеруючого обладнання. Близько 90% учасників аукціону — нові для енергетичного ринку компанії.

На аукціоні Укренерго купувало два види послуг з надання аРВЧ:

579 МВт — послуга завантаження, тобто здатність електроустановок підтримувати енергосистему шляхом збільшення видачі електричної енергії в мережу;

421 МВт — симетричний резерв, тобто здатність електроустановок розвантажуватись та завантажуватись, залежно від потреби енергосистеми України.

За попередніми результатами, вдалося придбати:

240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше ніж 41% від виставленої на аукціон потреби;

близько 260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв) — 62% від потреби.

В Укренерго додали, що ціни пропозицій завантаження коливалися в діапазоні від 484 до 971,15 грн за мегават, а на симетричний резерв — від 1049,40 до 1330,13 грн за мегават.

Нагадаємо, гранична ціна на послуги з придбання резервів складає 1339,82 грн за мегават.

Так, переможці аукціону з надання послуг аРВЧ матимуть фіксований у євро контракт з Укренерго на 5 років, з відтермінуванням початку надання послуги на один рік.

Тобто, інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку та пройти сертифікацію обладнання. Тож, уже через рік в українській енергосистемі з’являться нові балансуючі потужності.

Допоміжні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти — це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав.

аРВЧ

Автоматичні резерви відновлення частоти (аРВЧ) — це тип резервів в енергосистемі, які використовуються для швидкого реагування на зміни в частоті електричної мережі. Вони призначені для підтримання стабільності енергосистеми, особливо при виникненні аварійних ситуацій або різких коливань попиту та пропозиції електроенергії.

Нагадаємо

15 серпня Укренерго придбало на спецаукціоні 99 МВт резерву підтримки частоти на 5 років.