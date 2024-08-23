Нацбанк працює з регуляторами ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів

Національний банк України просить фінансових регуляторів ЄС і США офіційно роз'яснити особливості роботи тамтешніх фінансових установ з українськими клієнтами, щоб мінімізувати блокування їхніх операцій. Про це повідомили у НБУ за підсумками зустрічі з українськими банками за участю Мінекономіки та Мінреінтеграції.

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«Опрацьовується можливість оприлюднення фінансовими регуляторами ЄС і США офіційного роз'яснення для фінансових і платіжних установ щодо відсутності застережень по роботі з українськими клієнтами та переліку офіційних джерел даних про підконтрольність територій Україні для перевірки статусу клієнтів», — зазначив регулятор.

Заступник глави НБУ Олексій Шабан зазначив, що Нацбанк окремо звернувся до Європейського центрального банку та низки центральних банків країн Європи з проханням повідомити підконтрольні їм банки і небанківські фінустанови, що, незважаючи на воєнну агресію рф, фінансова система України працює стабільно і забезпечує всі умови для ефективних переказів.

Крім того, Нацбанк контактує з Міністерством закордонних справ України з метою інформування іноземних партнерів про ситуацію в нашій країні, зокрема у фінансовій системі.

«Національний банк уже звернув увагу банків на необхідність посилення комунікації з іноземними колегами. Треба активніше пояснювати їм особливості ситуації та інформувати про доступні можливості та офіційні ресурси для використання під час здійснення комплаєнс-перевірок. Ми очікуємо, що зусилля українських банків разом із проактивними кроками НБУ та інших державних установ дадуть змогу позитивно вирішити питання», — зазначив Шабан.

Серед інших ініціатив щодо зниження ризику блокування платежів міжнародними банками — розробка єдиного підходу до заповнення реквізитів транскордонних SWIFT-повідомлень із зазначенням інформації про статус території клієнта.

«Пропонується розширити реквізити SWIFT-повідомлень про переказ коштів, зокрема для внесення українськими банками інформації про статус території свого клієнта, та поширення такої практики серед усіх фінансових установ», — ідеться в повідомленні українського регулятора.

Учасники зустрічей домовилися спільно напрацювати єдиний підхід до коректного заповнення реквізитів транскордонних SWIFT-повідомлень і чіткі настанови та рекомендації з прикладами оформлення.

Чим викликане застосування блокування платежів

У НБУ зазначили, що здебільшого випадки блокування платежів міжнародними банками пов’язані із санкційними обмеженнями (зокрема із секторальними санкціями Європейського Союзу щодо непідконтрольних уряду України територій у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях), а також вимогами міжнародних стандартів та національного законодавства інших країн з питань фінансового моніторингу, управління ризиками тощо.

Адже іноземні банки часто не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України.

Нагадаємо

Американський Mercury Bank вніс зміни до своєї політики і припинив обслуговувати рахунки юридичних осіб, чиї засновники перебувають в Україні. Українські клієнти мали повний доступ до своїх рахунків до 6 серпня, а вже 13 числа вони були закриті.

У першій декаді серпня Нацбанк розіслав українським банкам лист, у якому рекомендував їм сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих у частково окупованих рф областях України.