Binance не планує вихід на IPO, баланс біткоїнів на позабіржових ринках досяг нового максимуму: що нового

Баланс біткоїнів на позабіржових ринках досяг нового максимуму

У серпні 2024 року обсяг біткоїнів на позабіржових ринках (OTC) досяг 368 000 BTC. Це новий максимум із червня 2022 року. Про це свідчать дані CryptoQuant.

За три місяці баланс зріс на 70% — з 215 000 BTC у червні до 368 000 BTC у серпні 2024 року. На думку експертів CryptoQuant, це може свідчити про корекцію ціни біткоїна вниз у перспективі, як це показано на графіку.

«Майнери часто вдаються саме до позабіржових угод для продажу біткоїнів. Це дає змогу домогтися ефективнішого виконання, не впливаючи на ринкову вартість активу. Істотне зростання балансу активу на цих майданчиках вказує на високу активність майнерів. Історично збільшення цього показника було пов’язано з падінням вартості біткоїна», — йдеться у звіті.

У Binance відкинули плани щодо виходу на IPO

Криптовалютна біржа Binance перебуває у стійкому фінансовому становищі, тому вона не розглядає можливості IPO. Про це заявив Річард Тенг, який замінив засновника Binance Чанпена «CZ» Чжао на посаді генерального директора, в інтерв'ю CoinDesk.

«З п’ятого місяця роботи Binance стала прибутковою, при цьому дуже обачною з точки зору витрат. Тож тема (IPO, — ред.) наразі не обговорюється», — зазначив він.

Тенг заявив, що компанія прагне створити стале підприємство, яке не тільки досягне успіху протягом наступних кількох років, але й продовжуватиме процвітати протягом наступних 50−100 років.

Sony запустить L2-мережу Soneium для екосистеми Ethereum

Sony Block Solutions Labs, спільне підприємство Sony Group і сінгапурської фірми Startale Labs, анонсувало запуск рішення другого рівня Soneium на Ethereum.

«Sony Block Solution Labs веде розробку L2-рішення Soneium. Це публічний блокчейн з відкритою мережею, який є базовою інфраструктурою для Web3. Користувачі зможуть отримати доступ до Soneium через додатки, взаємодіяти з Web3-іграми та NFT-маркетплейсами, а також із розважальними сервісами», — йдеться в релізі компанії.

За наявними даними, Sony випустить L2-протокол на базі програмного набору OP Stack від Optimism. Найближчими тижнями команда представить технічну документацію та інструменти для розробників.

Спочатку у відкритому доступі з’явиться тестова мережа, розроблена спільно з блокчейн-платформою Astar Network. Співпраця дасть змогу інтегрувати активи та інфраструктуру zkEVM компанії Astar із Soneium, що забезпечить початкову ліквідність і підтримку деяких цифрових активів.

У повідомленні йдеться, що L2-протокол Soneium націлений на розв’язання ключових проблем, таких як масштабованість, безпека і децентралізація.

Показник домінування біткоїна до Ethereum досягнув максимуму за 40 місяців

Показник домінування біткоїна над Ethereum досягнув найвищого рівня за останні 40 місяців. Про це повідомили експерти компанії CryptoQuant.

Аналітики зазначили, що домінування першої криптовалюти становить 78,5%, а Ethereum — 19,7%. За їхніми словами, це свідчить про те, що попит на біткоїн серед інвесторів зростає, тоді як привабливість Ethereum не збільшується.

У CryptoQuant також пояснили, що домінування цифрового золота почало посилюватися наприкінці 2022 року на тлі чуток про спотові біткоїн-ETF.

«Проте, спекуляції навколо можливого схвалення Ethereum-ETF не змінили цю тенденцію. Про це свідчить обмежений попит, відображений у низьких показниках біржових фондів», — йдеться в повідомленні.