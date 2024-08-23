Курс валют на 23 серпня: долар та євро подешевшали

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 4 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 3 копійки. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,65 грн, а продають за 46,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,35−41,45, євро — 45,85−46,05 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,17−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,83−45,86 грн/євро.

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