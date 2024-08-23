До кінця року чистий прибуток за гривневими депозитами складе щонайменше 3-4% — банкір

На відтинку з вересня по грудень 2024 року інфляційне «навантаження» прогнозується в межах 5−6%. А з огляду на розмір поточних депозитних ставок громадяни мають змогу не лише зберегти наявні кошти від знецінення, а ще й отримати щонайменше 3−4% чистого прибутку. Про це розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

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Однак експерт вважає, що у вересні може тривати «перехідний період» — пристосування громадян до нових економічних реалій (до поступового зростання споживчих цін в межах 5−7%).

«Звідси можлива поведінкова інерційність та, як наслідок, зростання кількості нових вкладників складе лише 1%», — наголосив банкір.

Фахівець зазначив, що у вересні порівняно із серпнем середня дохідність за гривневими вкладами загалом не зазнає істотних змін. Так, дохідність за вкладами терміном від 3 міс. до 6 міс. складе 10% річних, середні ставки за вкладами від 9 міс. до 12 міс. дадуть дохід у 11−12% річних.

Найбільший прибуток можливий на тривалі в часі вклади — від 1 до 2,5 років — в середньому до 12−13% річних. Водночас, як твердить фахівець, середня дохідність валютних депозитів залишиться сталою: середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1,5% річних, а у євро — 1,3% річних.

«Таким чином, чистий прибуток за найкоротшими гривневими депозитами (від 3 міс. до 6 міс.) майже втричі перевищить дохід від валютних вкладів, що значно посилює зацікавленість громадян саме гривневими вкладами», — підкреслив він.

Що може вплинути на розмір ставок

Замотаєв вказав на фактори, що можуть вплинути на розмір ставок за гривневими вкладами у вересні:

Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основного джерела формування дохідності вкладів. Наразі облікова ставка зафіксована на рівні 13%, а ставка за 3-місячними депсертифікатами складає 16%. При перегляді цих важливих економічних показників зазнають корекції ставки за депозитами.

Темпи інфляції. За оптимістичного сценарію, якщо за підсумками 2024 року інфляція буде меншою за озвучені прогнози у 8,5%, то прибуток за гривневими вкладами опосередковано може зрости.

Контрольована/стабільна ситуація на валютному ринку. На кінець року очікується, що курс долара буде на рівні 42,1 грн/$. У вересні допустима і прогнозована девальвація гривні може скласти до 1−1,5%, а курсові коливання можуть відбуватися в коридорі 41−42 грн/$.

Економічна ситуація в країні в контексті тривалої війни. Зокрема вплив можливих перебоїв з електроенергією на діяльність бізнесу, рівень споживчих цін, обсяг цьогорічних врожаїв зернових та інших с/ г культур, затребуваність численних державних кредитних програм, що стимулюють розвиток малого та середнього бізнесу тощо.

Чи існує ризик масового відтоку грошей з гривневих депозитів

За даними банкіра, станом на середину серпня співвідношення гривневих та валютних вкладів становить 80% проти 20%. Тобто, як наголосив експерт, гривневі вклади домінують і навряд чи у найближчі 3−4 місяці це співвідношення суттєво зміниться.

Проте Замотаєв не виключає, що у вересні-жовтні частка гривневих вкладів може дещо скоротитися — на 3−5% порівняно із серпнем.

За його словами, головних причин може бути дві:

планове завершення термінів вкладів та незначну кількість нових вкладників утвориться від'ємний баланс;

цілком природні побоювання громадян щодо майбутнього гривні на фоні більш відчутного інфляційного впливу.

Як твердить фахівець, масова «втеча» клієнтів у валютні вклади малоймовірна. Адже вже протягом 1,5 років триває повільний, але невпинний процес поступового скорочення ставок за валютними депозитами.

«Із січня 2023 року по серпень 2024 року ставки за вкладами в доларах знизилися в середньому на 1−1,2 в.п., а вклади у євро «схудли» в середньому на 0,5 в.п. Для порівняння: інфляція в США цьогоріч складає в середньому 3%.

Тобто придбання валюти для того, щоб просто тримати її у сховку, означає повільну втрату до 3% вартості заощаджень у річному вимірі. Водночас через невисокі ставки за валютними депозитами вкладник опосередковано втрачає до 1,5% вартості власних коштів", — наголосив він.