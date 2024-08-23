У п'ятницю, 23 серпня, застосування графіків відключень світла не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
23 серпня 2024, 8:43
Сьогодні відключення світла не прогнозуються — Укренерго
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«23 серпня застосування відключень не прогнозується» — йдеться у повідомленні.
При зміні ситуації буде повідомлено додатково.
Енергетики також попросили ощадливо споживати електроенергію.
Джерело: Мінфін
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