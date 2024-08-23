Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 190 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 605 330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 серпня 2024, 8:16
Втрати ворога за 22 серпня: 1 190 російських окупантів, 4 танки та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 605330 (+1190) осіб,
- танків — 8533 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 16599 (+32) од,
- артилерійських систем — 17307 (+45) од,
- РСЗВ — 1167 (+1) од,
- засоби ППО — 932 (+1) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14025 (+27),
- крилаті ракети — 2442 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23329 (+49) од,
- спеціальна техніка — 2910 (+6).
Джерело: Мінфін
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