Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на копійку

Національний банк України встановив на 23 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2881 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 23 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,98 грн (на 22 серпня було встановлено на рівні 45,89 грн). Європейська валюта подорожчала на 9 копійок.

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