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22 серпня 2024, 19:33

До кінця серпня українці повинні сплатити 6,7 мільярда податку на нерухомість

На 1 серпня 2024 року Державна податкова служба сформувала понад 3,5 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це йдеться у відповіді ДПС на запит ЕП.

На 1 серпня 2024 року Державна податкова служба сформувала понад 3,5 млн податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Фото: НБУ

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Відповідні повідомлення-рішення отримали майже 2 млн громадян. Загальна сума нарахованого податку — 6,7 млрд грн. Для порівняння, у 2023 році податкова нарахувала українцям на 2,6 млрд грн менше податку на нерухомість, а у 2022 році - на 4,4 млрд грн менше.

Проте схоже, що українці не зовсім справно сплачують податок на нерухомість. Так, якщо у 2022 році ДПС нарахувала 2,3 млрд грн податку, то реальні надходження до бюджету становили лише 1,2 млрд грн. У 2023 році нарахована сума становила 4,1 млрд грн, водночас надходження — 2,8 млрд грн.

ДПС сформувала та розіслала повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість до 1 липня. Заплатити зазначену суму необхідно протягом 60 днів з моментом отримання такого повідомлення-рішення, тобто не пізніше 30 серпня.

У разі затримки з оплатою, ДПС може застосувати штрафні санкції: 5% від суми боргу при затримці до 30 днів та 10% - при затримці понад 30 днів.

Податок на нерухомість

Податок на нерухомість — місцевий податок, який сплачується раз на рік за всю нерухомість, яка належить платнику, крім земельних ділянок. У 2024 році податок сплачується за підсумками 2023 року.

База оподаткування — площа нерухомості, яка перевищує встановлену законом межу. Тобто, податок потрібно сплачувати за ті «квадрати», які перевищують 60 квадратних метрів для квартири, 120 квадратних метрів для будинку та 180 квадратних метрів, якщо у власності людини є і квартира, і будинок.

Ставка податку — не більше 1,5% від мінімальної зарплати за звітний рік за кожен «надлишковий квадрат». Оскільки цьогоріч податок сплачується за 2023 рік, то ставка податку становить не більше 100,5 грн за квадратний метр.

Якщо ж у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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