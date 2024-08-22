До закриття міжбанку курс долара знизився на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу. Євро подешевшало на 36 копійок у купівлі та на 33 копійки у продажу.
22 серпня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 22 серпня: долар та євро різко пішли вниз на міжбанку
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Відкриття 22 серпня
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Закриття 22 серпня
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Зміни
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41,37/41,39
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41,17/41,21
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20 /18
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46,13/46,13
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45,77/45,80
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36/33
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,59 грн. Євро купують за 45,65 грн, а продають за 46,24 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,35−41,48, євро — 45,90−46,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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