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22 серпня 2024, 19:05

Британія скасує торговельні мита для України до 2029 року

Верховна Рада ратифікувала договір з Великою Британією про скасування торговельних мит до 2029 року. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Верховна Рада ратифікувала договір з Великою Британією про скасування торговельних мит до 2029 року.
Фото: pixabay.com

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Депутати Верховної Ради 301 голосом підтримали законопроєкт № 0268 про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією.

Деталі

Ратифікація договору дозволяє забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди про партнерство з Великою Британією, йдеться у повідомленні.

Угода закріплює рішення Великої Британії, ухвалене у лютому цього року, про скасовування ввізних мит та тарифних квот у торгівлі з Україною до 2029 року.

Винятком стали українські м'ясо птиці та яйця, для яких скасування мит діятиме до 2026 року.

Повідомляється, що угода між Україною та Британією двостороння, тобто британські підприємства також можуть скористатися безмитним режимом у торгівлі з Україною.

У структурі імпорту товарів із Великої Британії в Україну переважають постачання транспорту, машин, різноманітної хімічної та фармацевтичної продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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