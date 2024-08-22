«Інтерсіті+» між Києвом та Одесою курсуватиме на постійній основі

Укрзалізниця вирішила з 6 вересня призначити на постійній основі курсування потягу Інтерсіті+ між Києвом та Одесою. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Деталі

Потяг № 763/764 вирушатиме з Києва щосереди, пʼятниці та неділі о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку, з Одеси, потяг вирушатиме з 7 вересня щочетверга, щосуботи та щопонеділка о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Квитки будуть в продажі у застосунку «Укрзалізниці», на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.