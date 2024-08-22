Мораторій на митні перевірки скасовано: ВР підтримала зміни до Митного кодексу

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 10411 щодо внесення змін до Митного кодексу України відносно імплементації деяких положень, які наближають законодавство до норм Євросоюзу. Про це написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
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«За» законопроєкт проголосувало 293 народні депутати.
«Вітаю голову робочої групи Олександра Ковальчука з чудовою роботою і закінченням цього марафону… Далі 6490 д. Це ряд наших зобовʼязань по МВФ, Світовому банку та ЄС», — пояснив Железняк.
Як повідомили у Державній митній службі, прийняті зміни є суттєвими за обсягом. Вони наближають Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершують впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) у законодавство України. Наступними масштабними змінами до митного законодавства України буде вже прийняття нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.
«Прийняття законопроєкту надасть можливість вітчизняному бізнесу адаптуватися до оновлених правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснити „мʼякий“ перехід від чинного до нового Митного кодексу України», повідомили в Держмитслужбі.
Очікується, що запропоновані зміни наберуть чинності через 6 місяців після офіційного опублікування закону. За цей час Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів мають затвердити всі необхідні підзаконні акти.
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