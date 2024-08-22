Мораторій на митні перевірки скасовано: ВР підтримала зміни до Митного кодексу

Як повідомили у Державній митній службі, прийняті зміни є суттєвими за обсягом. Вони наближають Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершують впровадження основної частини митного права ЄС (EU acquis) у законодавство України. Наступними масштабними змінами до митного законодавства України буде вже прийняття нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.

«Прийняття законопроєкту надасть можливість вітчизняному бізнесу адаптуватися до оновлених правил у сфері зовнішньоекономічної діяльності та здійснити „мʼякий“ перехід від чинного до нового Митного кодексу України», повідомили в Держмитслужбі.

Очікується, що запропоновані зміни наберуть чинності через 6 місяців після офіційного опублікування закону. За цей час Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів мають затвердити всі необхідні підзаконні акти.