Автогаз подорожчав: великі мережі АЗС підняли ціни

Мережі АЗС ОККО і WOG підняли ціни на скраплений газ на 50 копійок — до 29,99 грн/л. Про це повідомляє enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи «А-95».

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Окрім того, вартість газу збільшилася і в мережах UPG, «Авантаж 7», ZOG і, точково, у «БРСМ-Нафта» у середньому на 13−70 коп./л.

Станом на 22 серпня різниця між цінами на газ і в преміум-сегменті, й у дискаунтерів становить 2,75 грн/л.

За словами експертів, подолання 30-гривневої позначки очікувалося значно раніше, однак через профіцит на ринку і відповідне падіння закупівельних цін процес пригальмувався.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 21 по 22 серпня 2024 р., грн/л: