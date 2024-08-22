У шахті в Ботсвані знайшли другий за величиною алмаз (фото)

На копальні Карове в Ботсвані знайшли алмаз вагою 2492 карати. Це другий найбільший знайдений алмаз в історії. Про знахідку повідомив власник копальні канадська компанія Lucara Diamond.

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У агентстві Bloomberg зазначили, що знайдений алмаз ще потрібно ретельно оцінити, і неясно, чи дасть він діаманти найвищої якості.

Копальня Карове славиться гігантськими алмазами. У 2015 році компанія знайшла 1109-каратний Lesedi La Rona, який на той момент був другим за величиною і згодом був проданий за $53 млн.

Там же було видобуто алмаз вагою 813 каратів, який продали за рекордні $63 млн. Обидва ці камені мали Тип-IIa, найціннішого алмазу.

Навіть якщо алмаз не матиме ювелірної якості, вилучення такого великого каменю стане серйозним стимулом для копальні.

Варто зазначити, що найбільший алмаз Cullinan вагою 3106 каратів знайшли у 1905 році недалеко від Преторії у Південній Африці у 1905 році. Він був огранований на кілька діамантів, два найбільші з яких — «Велика зірка Африки» і «Мала зірка Африки» — входять до складу королівських коштовностей Великої Британії.