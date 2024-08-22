Цього року Україна зайняла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності

У 2024 році Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності. Торік наша країна обіймала другу позицію у цьому рейтингу. Про це свідчать дані британської організації Charities Aid Foundation (CAF).

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Загалом Україна третій рік поспіль входить до першої десятки країн у світовому рейтингу благодійності World Giving Index.

За даними CAF, серед дорослих українців 77% опитаних допомагають незнайомцям, 67% донатять і 27% волонтерять.

Цього року до благодійності були залучені рекордні 4,3 млрд людей у світі, що еквівалентно 73% дорослого населення.

ТОП-10 найщедріших країн у світі

Індонезія Кенія Сінгапур Гамбія Нігерія Сполучені Штати Україна Австралія ОАЕ Мальта

Варто зазначити, що Мальта вперше увійшла до топ-10 цього рейтингу. Країна має індекс 54 бали, що на п’ять пунктів більше, ніж торік, в основному завдяки збільшенню кількості пожертвувань.

Рейтинг благодійності

Світовий рейтинг благодійності публікують щорічно з 2010 року на основі даних всесвітнього опитування компанії Gallup World View. Рейтинг формують за трьома критеріями — пожертвування, волонтерство та допомога громадян незнайомим людям. У 2024 році в дослідженні взяли участь понад 145 000 респондентів зі 142 країн.