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22 серпня 2024, 14:17

Цього року Україна зайняла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності

У 2024 році Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності. Торік наша країна обіймала другу позицію у цьому рейтингу. Про це свідчать дані британської організації Charities Aid Foundation (CAF).

У 2024 році Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності.
Фото: НБУ

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Загалом Україна третій рік поспіль входить до першої десятки країн у світовому рейтингу благодійності World Giving Index.

За даними CAF, серед дорослих українців 77% опитаних допомагають незнайомцям, 67% донатять і 27% волонтерять.

Цього року до благодійності були залучені рекордні 4,3 млрд людей у світі, що еквівалентно 73% дорослого населення.

ТОП-10 найщедріших країн у світі

  1. Індонезія
  2. Кенія
  3. Сінгапур
  4. Гамбія
  5. Нігерія
  6. Сполучені Штати
  7. Україна
  8. Австралія
  9. ОАЕ
  10. Мальта

Варто зазначити, що Мальта вперше увійшла до топ-10 цього рейтингу. Країна має індекс 54 бали, що на п’ять пунктів більше, ніж торік, в основному завдяки збільшенню кількості пожертвувань.

Рейтинг благодійності

Світовий рейтинг благодійності публікують щорічно з 2010 року на основі даних всесвітнього опитування компанії Gallup World View. Рейтинг формують за трьома критеріями — пожертвування, волонтерство та допомога громадян незнайомим людям. У 2024 році в дослідженні взяли участь понад 145 000 респондентів зі 142 країн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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