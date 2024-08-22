Фонд Arkaim Advisors завдяки вкладенням у цінні папери українських компаній отримав найвищу дохідність на ринку

Борговий фонд під управлінням британської компанії Arkaim Advisors завдяки вкладенням у цінні папери українських компаній отримав найвищу дохідність на ринку, пише Bloomberg .

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Дохідність Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund розміром $470 млн становила 12%. Це більше, ніж у 99% подібних фондів, свідчать підрахунки агентства.

Фонд Arkaim Advisors має вкладення в облігації Нафтогазу України, Укрзалізниці та Метінвесту з найвищою віддачею на ринках, що розвиваються — приблизно 73%, 52% і 19% відповідно. Середній показник для аналогів з неінвестиційним рейтингом становить 9,4%.

«У цих хлопців є активи за межами України, які дійсно можуть підтримати бізнес і в разі дефолту можуть забезпечити нам достатнє відшкодування, щоб почуватися в безпеці», — сказав головний інвестиційний директор Arkaim Advisors Дмитро Гріко.

До травня найбільше вкладень фонду Arkaim Advisors припадало на Аргентину, але сьогодні це Україна з часткою понад 10%.

Стратегія Гріко в Україні традиційна для інвесторів, які вкладають у корпоративні облігації на ринках, що розвиваються, пише Bloomberg. Вони купують борги загалом надійних компаній із країн, які переживають економічні потрясіння. У більшості випадків ці компанії мають доходи у твердій валюті або активи в інших країнах.

«Це ще один випадок, який доводить, що відокремлення суверенного ризику дійсно допомагає корпоративному інвестору. Бо суверен, очевидно, зараз дійсно в скрутному становищі», — сказав Гріко.