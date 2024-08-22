Американський будівельний ритейлер Lowe`s показав звіт про прибуток за II квартал, який виявився вищим, ніж аналітичні оцінки. Водночас його очікування щодо виторгу і прогноз щодо доходів виявилися нижчими за очікувані через слабкі продажі товарів із категорії «зроби сам». Після того, як фірма опублікувала квартальний звіт, вартість її цінних паперів знизилася на 0,8%, зазначають аналітики LBLV .

Скоригований прибуток Lowe`s на акцію склав $4,1, перевершивши очікувані $3,96. В той самий час її виторг виявився нижчим за прогнозовані $23,93 мільярда, склавши $23,59 мільярда. Рік тому за цей звітний період фірма отримала $25 мільярдів.

Показник LFL Lowe`s у магазинах просів на 5,1% рік до року (головним чином через зниження попиту на продукцію із категорії «зроби сам»). Ще одним фактором стали погані погодні умови, які негативно вплинули на реалізацію сезонних товарів, а також речей для активного відпочинку.

Деталі оновленого річного прогнозу Lowe`s

У керівництві компанії заявили, що вона досягла високих операційних результатів, а також підвищила якість обслуговування клієнтів усупереч непростій ситуації в економіці. Найсильніше вона відображається на домовласниках, наголошують експерти lblv.com.

Lowe`s змінила прогноз на 2024-й, наголосивши на слабкості продажів товарів з категорії «зроби сам» і непросту ситуацію на ринку. Зараз фірма чекає, що її загальна реалізація досягне $82,7−83,2 мільярда, тоді як раніше говорила про $84−85 мільярдів. В прогнозі щодо скоригованого прибутку компанії на акцію йдеться про $11,7−11,9. У минулому ритейлер чекав $12−12,3.

Нові оцінки компанії виявилися нижчими за аналітичні очікування. Середні прогнози від сторонніх експертів за зазначеною парою показників дорівнюють $12,14 і $84,16 мільярда відповідно. В останньому кварталі Lowe`s здійснила викуп 4,4 мільйона своїх цінних паперів за $1 мільярд. Також вона надала своїм акціонерам $629 мільйонів у вигляді дивідендних виплат.

Олександр Дубінський, фінансовий аналітик LBLV