Курс валют на 22 серпня: долар у банках втратив 9 копійок, євро додало 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці подешевшав на 9 копійок, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 3 копійки, а у продажу 5 копійок. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,11−41,60 грн. Євро купують за 45,60 грн, а продають за 46,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,00−46,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,13−46,13 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.