Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 604 140 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
22 серпня 2024, 8:11
Втрати ворога за 21 серпня: 1 130 російських окупантів, 7 танків та 96 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 604140 (+1130) осіб,
- танків — 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 16567 (+25) од,
- артилерійських систем - 17262 (+46) од,
- РСЗВ - 1166 (+0) од,
- засоби ППО - 931 (+3) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13998 (+96),
- крилаті ракети - 2443 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23280 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2904 (+17)
Джерело: Мінфін
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