Експансія продовжується: Нова пошта планує вийти на ринки Австрії та Нідерландів

Нова пошта планує вийти на ринки Австрії та Нідерландів до кінця 2024 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Експансія Нової пошти

«Тільки за перше півріччя 2024 року ми відкрили відділення в чотирьох нових країнах: Італії, Великій Британії, Іспанії та Франції. До кінця року будуть ще Австрія та Нідерланди. Тобто за два роки — 16 країн», — сказано в повідомленні.

У компанії заявили про розширення присутності як у нових містах, так і у тих, де відділення вже є.

«Інтегруємось із місцевими партнерами для розвитку адресної доставки та покриття всієї країни через поштомати і точки сервісу. Крім того, запустили доставку між країнами ЄС», — додали в компанії.

На сьогодні Nova Post має 104 власних відділення у Європі та майже 82 тис. партнерських точок сервісу.