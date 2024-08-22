Міністерство закордонних справ домовилося з національним поштовим оператором «Укрпошта» про доставку документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України, повідомляє пресслужба відомства.
Укрпошта із вересня почне доставляти закордонні паспорти в дипустанови України
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Що відомо про новий сервіс
Планується, що новий сервіс доставки паспортів запрацює вже у вересні.
МЗС та «Укрпошта» визначать оптимальні логістичні й економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Згідно із повідомленням, громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю порівняно з міжнародними комерційними компаніями.
Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу становитиме $6 і 10 грн ПДВ.
Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, «Укрпошта» доставить його на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.
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