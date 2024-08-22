22 серпня в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».
22 серпня 2024, 8:24
Укренерго: 22 серпня графіки відключень світла в Україні не діятимуть
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Графіки відключень
«22 серпня застосування відключень не прогнозуються. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — зазначили у компанії.
В Укренерго закликали українців споживати електроенергію економно, особливо з 16:00 до 22:00.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі