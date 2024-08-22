Укренерго: 22 серпня графіки відключень світла в Україні не діятимуть

22 серпня в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

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Графіки відключень

«22 серпня застосування відключень не прогнозуються. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — зазначили у компанії.

В Укренерго закликали українців споживати електроенергію економно, особливо з 16:00 до 22:00.