Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки

Національний банк України встановив на 22 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2975 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 4 копійки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 22 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 45,89 грн (на 21 серпня було встановлено на рівні 45,81 грн). Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.