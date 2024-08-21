Швейцарія приєдналася до нового пакету санкцій ЄС проти росії

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У відомстві нагадали, що 14 пакет санкцій ЄС проти росії включає уточнення з приводу заборони на імпорт російських алмазів.

Як зазначили у швейцарському уряді, такі заходи набудуть чинності 27 серпня. При цьому 9 липня до санкційного списку Швейцарії вже було включено 69 фізичних і 47 юридичних осіб.

Нагадаємо

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14 пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф у відповідь на її агресію в Україні.

Зокрема, заходи були спрямовані проти експорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Санкції забороняють перевалку СПГ до ЄС для подальшого відправлення до третіх країн. При цьому імпорт до країн Євросоюзу заборонено не було.

Також компаніям ЄС, які діють за межами росії, заборонили підключатися до російського аналога SWIFT — Системи передачі фінансових повідомлень (СПФБ).