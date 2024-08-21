До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.
21 серпня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 21 серпня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 21 серпня
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Закриття 21 серпня
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Зміни
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41,32/41,37
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41,37/41,39
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5/2
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45,94/45,99
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45,99/45,99
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5/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 45,50 грн, а продають за 46,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 45,80−46,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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