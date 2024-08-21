Національний банк України знизив курс гривні до нового історичного мінімуму щодо євро.
21 серпня 2024, 17:05
Падіння третій день поспіль: Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
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Валютний ринок
НБУ встановив на 22 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2975 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.
Нацбанк на 22 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,89 грн. Європейська валюта подорожчала на 8 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 21 серпня, коли курс гривні опустився до 45,81 грн за євро.
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Джерело: Мінфін
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