Падіння третій день поспіль: Гривня оновила історичний мінімум щодо євро

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Валютний ринок

НБУ встановив на 22 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2975 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 5 копійок.

Нацбанк на 22 серпня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 45,89 грн. Європейська валюта подорожчала на 8 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 21 серпня, коли курс гривні опустився до 45,81 грн за євро.

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