У Goldman Sachs допустили обвал ціни бареля Brent до $68

Аналітики банку Goldman Sachs спрогнозували падіння цін на нафту марки Brent до 68 доларів за барель до кінця 2025 року, якщо попит на нафту в Китаї залишиться незмінним, повідомив Reuters. Китай є одним із найбільших імпортерів нафти у світі.

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Торги на біржі

Ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у жовтні на лондонській біржі ICE станом на 12:30 торгувалися на рівні $77,56 за барель, додаючи 0,5%.

Якщо прогноз аналітиків Goldman Sachs справдиться, нафтові котирування можуть втратити близько 12% від поточних рівнів.

Раніше експерти очікували, що котирування Brent будуть у коридорі $75−90 за барель у 2025 році.

«Слабкий попит на нафту в Китаї та ризики зниження темпів зростання ВВП цієї країни зміцнюють впевненість у тому, що ризики для нашого прогнозного діапазону цін на нафту марки Brent у 2025 році зміщені у бік зниження», — повідомили аналітики Goldman Sachs.

Якщо попит на нафту в Китаї залишиться незмінним, то до кінця наступного року ціни на нафту марки Brent можуть знизитися до $68 за барель.

Опубліковані минулого тижня дані свідчили, що в липні економіка Китаю сповільнила темпи зростання: ціни на нове житло знизилися найшвидшими темпами за останні дев'ять років, промислове виробництво сповільнилося, а безробіття зросло, пише агентство.

Минулого місяця китайські нафтопереробні заводи різко скоротили темпи переробки сирої нафти у відповідь на слабкий попит на пальне. Все це посилило стурбованість щодо попиту на нафту з боку КНР.

За перші сім місяців 2024 року імпорт нафти до Китаю становив 10,89 млн барелів на день, що на 2,4% менше, ніж за аналогічний період попереднього року, повідомило агентство з посиланням на дані митних служб.

«Уповільнення зростання попиту на нафту в Китаї в основному пояснюється переходом від використання нафти на електроенергію (через електромобілі) і зріджений природний газ (ЗПГ) як паливо для автомобільного транспорту», — розповіли в банку Goldman Sachs.