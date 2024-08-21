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21 серпня 2024, 14:04

В Україні на 14% побільшало боргів по аліментах від початку великої війни

Станом на початок серпня в Україні нараховується 187 246 проваджень за борги по аліментах. За час повномасштабної війни Реєстр поповнився на 14%, або на 23 376 проваджень. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Станом на початок серпня в Україні нараховується 187 246 проваджень за борги по аліментах.
Фото: НБУ

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Від початку року на боржників по аліментах відкрили майже 3 тисячі проваджень.

Абсолютна більшість боржників по аліментах — чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах.

Де найбільше боржників

Починаючи з 2021 року, перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах посідає Дніпропетровщина. Попри те, що рік до року нових проваджень в регіоні меншає, наразі саме там відкрито найбільше боргів: 20 303, або ж 11% від загальної кількості. Водночас від початку року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Далі йде Харківщина — 11 139 або 6% від загальної кількості. Водночас у порівнянні з 2021 роком несплат аліментів у регіоні поменшало майже удівічі - на 44%.

Різко поменшало боргів по аліментах у порівнянні з 2021 роком у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, на 92% - на Херсонщині та на 95% - на Луганщині.

На третій сходинці за кількістю боргів по аліментах Запорізька область — 9 343 провадження (5%). У порівнянні з 2021 роком, несплачених аліментів поменшало на 34%.

Водночас є й області, де кількість боргів по аліментах зросла: на 15% на Тернопільщині та на 6% у Чернівецькій області.

Варто зазначити, що у 32,9 тис. проваджень через борги по аліментах регіон не вказано.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
21 серпня 2024, 14:25
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А до чого така увага мінфіну до виконавчої служби за останні два дні три статті (заказухой попахивает, готовим население к очередной «реформе»
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