Схвалення запуску у Бразилії другого спотового Solana-ETF та найдорожчий NFT з колекції CryptoPunks: що нового на ринку

У Бразилії схвалили запуск другого спотового Solana-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) схвалила вже другий спотовий Solana-ETF. Це спільний фонд постачальника Hashdex і місцевого банку BTG Pactual.

Зараз продукт перебуває на передопераційній стадії. Для виходу на ринок він має пройти лістинг на фондовій біржі Сан-Паулу (B3).

Попередній спотовий Solana-ETF, від компанії QR Asset, також торгуватиметься на цьому майданчику. Фірма отримала схвалення від регулятора раніше в серпні 2024 року.

За рік Tether авторизувала до випуску 33 млрд USDT у Ethereum та TRON

Вчора, 20 серпня, компанія Tether — емітент стейблкоїна USDT — авторизувала до випуску ще 1 млрд монет у мережі TRON.

Технічний директор компанії Паоло Ардоіно зазначив у своєму X (раніше Twitter), що обсяг стейблкоїнів на базі Ethereum авторизований, але не випущений. З його слів, це означає, що він буде використаний для подальшої емісії або свопів між блокчейнами.

Аналітики Lookonchain зазначили, що за рік фірма поповнила резерви на 33 млрд USDT у мережах Ethereum та TRON.

Найдорожчий NFT з колекції CryptoPunks продали

NFT з колекції CryptoPunks під номером #5822 був проданий за невказану суму. У лютому 2022 року його купили майже за $24 млн. Про продаж заявив попередній власник, CEO компанії Chain Діпак Тапліял.

Це також підтверджують ончейн-дані. Згідно з ними, токен був відправлений на анонімний Ethereum-гаманець. Тапліял не став розкривати ні ім'я покупця, ні суму угоди.

Сам він придбав CryptoPunk #5822 за 8000 ETH у лютому 2022 року. На той час ця сума оцінювалася в $23,7 млн.

Зазначимо, це один із дев’яти рідкісних токенів із зібрання Alien Punk.

Китай визнав транзакції з криптовалютами одним із методів відмивання грошей

19 серпня 2024 року Верховний народний суд і Верховна народна прокуратура Китаю переглянули інтерпретацію закону країни про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Згідно з опублікованим релізом, відомства вирішили включити в нього транзакції з віртуальними активами. Про це повідомляє Inctypted.

У повідомленні йдеться, що тепер перекази і конвертація цифрових активів, отриманих незаконним шляхом, підпадають під дію закону. У цьому разі такі транзакції розглядатимуться як «приховування джерела і характеру злочинних доходів, а також їхніх вигод».

Порушникам загрожує штраф від 10 000 юанів (близько $1400) до 200 000 юанів ($28 000). За серйозніші правопорушення передбачено тюремне ув’язнення строком від 5 до 10 років.

Також відомство повідомило, що 2023 року 2971 особу було притягнуто до відповідальності за відмивання грошей. Це у 20 разів більше, ніж у 2019 році.

Інші поправки до закону передбачають більш чітке трактування «обтяжливих обставин» у справах про відмивання грошей. Наприклад, відмова співпрацювати з владою або відмивання коштів в особливо великих розмірах, що перевищують 5 млн юанів ($700 000).